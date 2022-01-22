Захарова назвала рекомендации для украинских спортсменов тоталитаризмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила как проявление акта тоталитаризма рекомендации Минспорта Украины атлетам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с россиянами на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РБК. В частности, такое указание получили украинские биатлонисты.

Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма, — заявила Захарова.

Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, взявшая бронзу на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.

Впоследствии украинка подверглась массовой травле в социальных сетях и СМИ. Её вызвали на беседу в Министерство обороны Украины.

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала спортсменку биомусором. По её мнению, Магучих подтвердила, что Россия и Украина являются одним народом, о чём говорит президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что украинский фристайлист, чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Абраменко подвергся оскорблениям со стороны соотечественников, так как не стал называть Россию «агрессором». Атлета обвинили в отсутствии критического мышления и предложили пройти спецкурс по изучении истории Украины.