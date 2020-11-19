Захарова: «акт Родченкова» — механизм борьбы с теми, кто неугоден США

https://static.news.ru/photo/0df593d6-2a67-11eb-808f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие Сенатом США так называемого акта Родченкова. Она назвала это инструментом политической борьбы с неугодными Штатам достижениями мирового спорта.

Законопроект подразумевает главенство США в преследовании нарушителей антидопинговых правил на соревнованиях, где участвуют американские спортсмены. Закон пока не подписан, чтобы он вступил в силу, в течение 10 дней его должен подписать президент США.

Примечательно, что под действие закона не подпадают североамериканские профессиональные лиги, не следующие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Захарова назвала этот факт особо циничным, учитывая масштабное и систематическое применение допинга в Штатах.

Это и НБА, и НХЛ, и НФЛ. Нужно ли это ещё как-то комментировать? Всё ясно: создаётся механизм борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта, — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат не сомневается, что «акт Родченкова» — исключительно политическая мера. Захарова предупреждает, что это может разрушить всё международное спортивное движение.

Законопроект назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал в США и выступил с рядом разоблачений применения допинга в России. И хотя большинство из его заявлений были бездоказательны, именно его показания легли в основу множества дел, открытых в отношении российских атлетов, выступавших на крупнейших международных соревнованиях в последнее десятилетие.

Стоит также отметить, что согласно этому закону США получат право штрафовать нарушителей на суммы до $1 млн, а также лишать их свободы на срок до 10 лет. Впрочем, преследование отдельных спортсменов, которые были уличены в применении запрещённых препаратов, не предусмотрено.

Между тем, как писал NEWS.ru, WADA, обычно поддерживающее инициативы США, также раскритиковало принятие «акта Родченкова». Агентство считает, что вступление этого закона в силу может дестабилизировать глобальную антидопинговую систему, принятую в 190 странах мира, что может привести к непредвиденным последствиям.