Загитова захотела взять интервью у Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала РИА Новости о желании взять интервью у президента России Владимира Путина. Однако она уточнила, что для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, у нее мало опыта.

Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Ха-ха. Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта, — сказала Загитова.

В настоящее время спортсменка учится на третьем курсе журналистики в РАНХиГС. По ее словам, совмещать учебу и спорт ей всегда было сложно - чтобы успевать по предметам, нужно полностью погружаться в них, как и со спортом, который у нее на первом месте. Тем не менее Загитова назвала свой график «свободным» и заявила, что при необходимости может переносить тренировки, если они совпадают с занятиями.

Хорошей практикой для себя как журналиста Загитова назвала работу в шоу «Ледниковый период». Она вспомнила, что была ведущей проекта и брала у всех интервью.

В конце мая Загитова получила премию MarSpo в номинации «Спортсмен нового поколения», после чего со сцены произнесла яркую речь. Она заявила, что знает, как сделать российский спорт сильнее и лучше, и добавила, что сначала хочет внести свой вклад в развитие спорта в качестве журналиста, а затем попробовать быть спортивным функционером.