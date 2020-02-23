https://static.news.ru/photo/348b490e-561f-11ea-92f0-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Алина Загитова поздравила с Днём защитника Отечества всех причастных к этому празднику. Кроме того, спортсменка рассказала, почему указанная дата является памятной и важной лично для неё.

Девушка напомнила, что именно в этот день в 2018 году она победила на Олимпийских играх в Южной Корее. Также девушка упомянула в тексте о своих тренерах Этери Тутберидзе, Данииле Глейхенгаузе и Сергее Дудакове, вместе с которыми она выигрывала золотые медали.

По словам Загитовой, осознание важности произошедшего пришло к ней не сразу. Спортсменка рассказала о радости и гордости за то, что ей вместе с тренерами удалось отстоять честь России на Олимпиаде.

Только спустя время начинаешь осознавать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны, — написала фигуристка в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских военных с Днём защитника Отечества. Она отметила несгибаемую волю воинства России, его патриотизм и верность долгу.