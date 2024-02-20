Загитова станет генеральным менеджером своей спортивной школы в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет генеральным менеджером в своей школе в Казани, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра спорта Татарстана Владимира Леонова. До этого он отмечал, что строительство арены школы фигурного катания Загитовой займет примерно год.

Она же не тренер, она больше спортсмен. Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager. Будет все равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи, — сказал Леонов.

Министр отметил, что проект помещений готовился совместно со спортсменкой. По его словам, в школе будут работать тренеры из Санкт-Петербурга и Москвы. Вероятнее всего, они будут работать вахтовым методом.

Ранее Алина Загитова приняла участие в московском фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Также в шоу приняли участие известные фигуристы-чемпионы: Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева и Аделина Сотникова, а также восходящие звезды Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов. Все они представили показательные номера. Спортсмены выступали под живой вокал российских музыкантов, таких как Юлианна Караулова, TSOY, «Моя Мишель» и Zivert. Также для публики выступил бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях гражданин России Рой Джонс.