Загитова назвала свою главную соперницу

https://news.ru/storage/news/22e5f8c9b85ba189b2eb78d8d24fbf5b/bb665e9a-6e43-4f0a-a4e4-9a5d4a71ebc7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Этери Тутберидзе и Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила свою короткую программу на чемпионате Европы в Минске. 16-летняя фигуристка за прокат получила от судей 75 баллов.

«Самая главная соперница — это я сама. Недовольна флипом, могла сделать его лучше. Но всё равно стало легче кататься. Много говорила об этом со своим тренером», — заявила Загитова журналистам.

Также Загитова рассказала, что всегда плохо спит накануне соревнований. Чтобы отвлечься и хорошо отдохнуть, она смотрит сериалы.

«Я всегда так делаю. Вот и накануне смотрела. Хорошо отдохнула, набралась позитивных эмоций. Минск не успела ещё посмотреть. Обычно после соревнований это делаю», — заключила Алина.

Загитова не допустила грубых ошибок в своём прокате, выполнив чисто каскад тройной лутц + тройной риттбергер и двойной аксель. Однако была небольшая помарка на тройном флипе и зафиксирован недокрут на риттбергере.

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