Загитова: расстроилась, что Деда Мороза не существует

Российская фигуристка Алина Загитова стала первой по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Минске. В разговоре с журналистами 16-летняя спортсменка рассказала о подготовке к турниру, а также о том, как настраивается перед прокатами.
— Чем остались недовольны после проката?
— Флипом своим. Я могла его сделать лучше.
— В Хельсинки, когда в первый раз опробовали эту программу, вы говорили, что было тяжело вникнуть в образ. Сейчас, кажется, вы уже полностью освоились. Ощущения правильные?
— Да, правильные. Я очень много разговаривала со своими тренерами, они мне много показывали и рассказывали. Теперь уже легче на льду вживаться в тот образ, который мне придумали.
— Тяжело нести груз ответственности? Вы — единственная фаворитка на этом турнире. От вас ждут чего-то большего, чем от других фигуристок.
— Я об этом стараюсь не думать.
— Кого считаете своим главным соперником в Минске?
— Только себя саму.
— Новогодние каникулы как-то отразились на подготовке к Минску? Удалось отдохнуть в Ижевске, а также набрать оптимальную форму?
— Хорошо отдохнула, набралась позитивных эмоций. После этого тренировки стали гораздо легче проходить.
— На жеребьёвке вы выглядели очень сконцентрированной. Это у вас такой ритуал подготовки к прокатам? Как вообще готовились? Сильно волновались?
— Я смотрела сериалы. Всегда так делаю перед соревнованиями, чтобы несколько себя отвлечь. Это позволяет полностью сконцентрироваться на турнире.
— А спите перед стартом хорошо?
— В последнее время нет, даже не знаю почему. Просто не хочется, наверное, рано засыпать.
— Какие сериалы смотрите обычно?
— Да абсолютно разные. Какие нравятся, такие и смотрю. Могу даже ужастики посмотреть, могу что-то комедийное.
— Станислава Константинова во время новогодних праздников очень сильно себя ограничивала. Тренер сказал ей набирать форму. Как у вас с этим обстояло дело?
— Очень тяжело, когда около тебя полный стол различной еды. Это и не только в новогодние праздники. Но мы с родителями решили, что у нас не будет никаких салатов с майонезом, ничего сладкого, поставили всё диетическое плюс фрукты. Даже папа поддержал меня в этой диете.
— Вообще никакого послабления себе не дали?
— Может быть, сока выпила стакан. Кока-кола? Нет, я её не люблю.
— Есть у вас в семье традиция новогодних подарков?
— Раньше, когда я верила в Деда Мороза, всё проходило очень празднично. Но три года назад родители сказали мне, что его не существует (смеётся). И я просто расстроилась, и весь Новый год пошёл насмарку. Но меня успокоили, подарили телефон. Сейчас уже спокойно отношусь к подаркам. Для меня важно, чтобы вся семья была в сборе.
— Вы прилетели в Минск в понедельник вечером. Успели что-то посмотреть?
— Вообще не успела посмотреть Минск. Обычно после соревнований устраиваю себе прогулки, если остаётся время. А так в основном концентрируюсь на тренировках и стартах.
— Вы правда сейчас тренируете четверной флип?
— Это было перед Новым годом. Сейчас для меня самое главное — выполнить свои прыжки уверенно и чисто. Остаётся ли четверной в планах? Посмотрим.