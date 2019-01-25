Загитова извинилась перед фанатами за серебро ЧЕ в Минске

https://news.ru/storage/news/ca170ac5bbfef607611533d87a7d431e/9691cd5e-c164-4c61-8da2-30fc3248d455_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила своих поклонников за поддержку во время выступлений на чемпионате Европы в Минске. 16-летняя олимпийская чемпионка извинилась перед болельщиками, что не смогла показать свой лучший результат.

«Хочу сказать всем моим болельщикам и всей большой аудитории спасибо за поддержку и хочу извиниться за свой не столь удачный прокат. Хорошо, что я оказалась в тройке, но этой серебряной медали могло и не быть», — сказала Алина Загитова.

Победительница чемпионата Европы 16-летняя Софья Самодурова показала свой лучший сезонный результат 213,84 балла по итогам двух программ. Фигуристка отметила, что довольна своим результатом.

«Я настраивалась только на чистый прокат, надеялась, что ничего досадного не произойдет. Сейчас я очень рада, но ещё не осознала, что овладела золотой медалью», — поделилась Софья Самодурова.

Как сообщал News.ru, Софья Самодурова стала победительницей чемпионата Европы в Минске и обошла свою одногодку Алину Загитову, которая после падения во время выступления в произвольной программе взяла серебро. Тройку лучших замкнула финская фигуристка Вивека Линдфорс. Россиянка Станислава Константинова заняла четвёртое место.