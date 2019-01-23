Загитова и Самодурова перед ЧЕ работали над одними элементами

https://news.ru/storage/news/0683dbc72f1779cbe342a25a78345cc5/e6aa68a9-1b2e-4474-a4b2-0ab0a678134d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

Российские фигуристки Алина Загитова и Софья Самодурова отрабатывали для чемпионата Европы в Минске одни и те же элементы.

«На чемпионат Европы я отрабатывала все элементы. Потому что мелочей не бывает, работала и над короткой и произвольной, прыжками, вращениями. Всё внимание я отдала этим программам», — сказала Загитова на пресс-конференции.

В свою очередь Самодурова заявила, что работала «над теми же элементами, что и Алина».

«Мы провели плодотворный сбор в Эстонии, потом в Новогорске. Я думаю, что мы провели плодотворную работу», — сказала она.

Загитова выиграла короткую программу с результатом 75 баллов, на втором месте — Самодурова (72,88).