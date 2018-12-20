Загитова будет выступать в коньках из золота

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получит золотые лезвия для своих коньков.
«Подходит для чемпиона», — подписано под фото в официальном Instagram-аккаунте компании.
В хештегах указана фамилия Загитовой.
Ранее золотые лезвия изготовили для другой российской фигуристки — Евгении Медведевой. По ходу текущего сезона она предпочла другие коньки.
Обе спортсменки выступят на чемпионате России в Саранске. Короткие программы фигуристки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.
Как писал News.ru, Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой.