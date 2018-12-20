Загитова будет выступать в коньках из золота

https://news.ru/storage/news/cfaa685c85a91245520e620ded6c2467/be127e87-d878-46e0-82d8-f55725139f57_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получит золотые лезвия для своих коньков.

«Подходит для чемпиона», — подписано под фото в официальном Instagram-аккаунте компании.

В хештегах указана фамилия Загитовой.

Ранее золотые лезвия изготовили для другой российской фигуристки — Евгении Медведевой. По ходу текущего сезона она предпочла другие коньки.

Обе спортсменки выступят на чемпионате России в Саранске. Короткие программы фигуристки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Как писал News.ru, Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой.