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Заезды на русских тройках прошли в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]
Юбилейный чемпионат России начался в столице

На старт первого этапа соревнований вышли шесть экипажей. Они выясняли, кто быстрее на дистанции 1800 метров. Тройки состязались и в фигурной езде. Как проходила борьба и в чём сложность управления сразу тремя лошадьми — смотрите в сюжете News.ru.


#чемпионатРоссии #тройка
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