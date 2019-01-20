Заезды на русских тройках прошли в Москве

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Юбилейный чемпионат России начался в столице

На старт первого этапа соревнований вышли шесть экипажей. Они выясняли, кто быстрее на дистанции 1800 метров. Тройки состязались и в фигурной езде. Как проходила борьба и в чём сложность управления сразу тремя лошадьми — смотрите в сюжете News.ru.