Задержанного в Петербурге вратаря ЦСКА отправили в Североморск

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Иван Федотов

Задержанного в Санкт-Петербурге голкипера хоккейного клуба (ХК) ЦСКА Ивана Федотова ночью вывезли с территории госпиталя для дальнейшей отправки в город Североморск Мурманской области. Об этом сообщил адвокат вратаря Алексей Пономарев, пишет РИА Спорт. По словам правозащитника, у красноармейца случилось обострение гастрита на почве нервного срыва, при этом лечащий врач Федотова на связь по-прежнему не выходит.

Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует, — заявил Пономарев.

Федотова задержали накануне в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии.

Теперь вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит лишение свободы на срок до двух лет по статье об уклонении от прохождения военной службы. Спортсмен собирался в июле переезжать в США, чтобы присоединиться к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз».