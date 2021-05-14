«Задам жару»: Дзюба рассекретил планы после окончания карьеры

https://static.news.ru/photo/bba06e66-5907-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Российский футболист и нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих планах на жизнь после завершения карьеры в футболе. Его слова приводит канал петербургского клуба на YouTube.

Он собирается «задать жару» на телевидении, устроившись куда-нибудь экспертом. Кроме того, спортсмен собирается получить тренерскую лицензию и попробовать себя в этой профессии.

Дзюба не считает футбол смыслом своей жизни, но не представляет её без эмоций и адреналина, которые получает в ходе игры на поле.

Во взрослый футбол он пришёл в 2006 году. Сейчас ему 32 года. Футболист является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, трёхкратным обладателем Суперкубка. Также Дзюба принимал участие в чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года.

14 апреля в концертном зале «Барвиха Luzury Village» прошла ежегодная церемония вручения Международной премии РБ в области спорта и букмекерства. Лучшим спортсменом года был назван нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, а в номинации «Амбассадор года» награду вручили легендарному американскому и российскому боксёру Рою Джонсу.