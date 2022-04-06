«За такие деньги они должны раком вставать»: Кавазашвили о футболистах

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что поддерживает мнение олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которая назвала футбол хронической болезнью российских мужчин. Двукратный чемпион СССР уверен, что российские футболисты не отрабатывают зарплату, сообщает «Матч ТВ».

Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать, — сказал Кавазашвили.

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы сегодня днём заявила, что на футбол в России тратятся неоправданно большие деньги, при этом футбольный бизнес в стране не окупается, из-за чего «лезет в бюджет страны».

Ранее бывший вратарь сборной СССР заявил, что нападающий Александр Кокорин проводит провальный отрезок карьеры в «Фиорентине». По его словам, у российского форварда была отличная возможность реанимировать свою карьеру, но из-за своего характера он в итальянском клубе «обделался по полной».