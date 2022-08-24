За Кубок братьев Агеевых поборются более 1000 спортсменов из разных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 25 по 28 августа 2022 года в акватории гребного канала Москва пройдет Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко, в розыгрыше которого примут участие более 1000 гребцов на байдарках и каноэ из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году соревнования посвящены десятилетию победы Постригай и Дьяченко на Олимпийских играх в Лондоне, где они завоевали золотые медали в заезде байдарок-двоек на дистанции 200 метров.

Приглашаем жителей и гостей Москвы увидеть воочию наш праздник спорта! Обширная соревновательная программа не оставит никого равнодушным. Здесь и гонка отцов и детей, и показательный заезд звезд спорта, который назовем «Заезд дружбы», и различные оригинальные дистанции, на которых будут соревноваться как именитые профессионалы, так и юные спортсмены, — подчеркнул Постригай.

В рамках соревнований также состоится беспрецедентная гонка, которая будет длиться четыре дня — российские мастера академической гребли собираются побить мировой рекорд по индор-гребле в дисциплине 1 миллион метров в категории мужчины 30-39 лет.

В Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики ранее заявили, что планируют развивать в Мариуполе те виды спорта, которые пользовались спросом среди жителей до начала спецоперации. В том числе, речь идет о гребле, прыжках в воду, парусном спорте и футболе