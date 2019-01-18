За кого болеть в выходные

https://news.ru/storage/news/c8171d81ec52447ed23d9dfb9e72e45a/ec925864-fc9b-4bc4-9082-5a21e68f1186_850.jpg Lui Siu Wai/Xinhua/Global Look Press

Мария Шарапова

За биатлонисток — в эстафете, за Росомаху — в бою всей жизни

Биатлон

Что: пятый этап Кубка мира

Где: Рупольдинг (Германия)

Когда: 17−20 января

Зачем: чтобы убедиться в том, что наш биатлон жив. И пусть Рупольдинг пока не принёс таких оглушительных результатов, как Оберхоф, но бросать смотреть зимний вид спорта №1 не следует. Самое важное, что россияне в биатлоне больше не статисты. Они могут выступать лучше, могут выступать хуже, но они интересны, они на передовой и они снова вызывают эмоции. И нотка уныния здесь — не самая главная.

За кого болеть: после золотого дуплета в Оберхофе, всё зрительское внимание, естественно, приковано к эстафетам. В субботу повторить свой успех недельной давности попробуют девчонки. Нам лишь остаётся верить в команду Виталия Норицына. В воскресенье же состоятся вторые в сезоне масс-старты. В Нове-Место Евгений Гараничев завоевал бронзу, а Екатерина Юрлова-Перхт заскочила в топ-10.

Смотреть: «Матч ТВ» (19 января — женская эстафета, 16:10; 20 января — масс-старты, мужчины — 13:55, женщины — 16:30), Eurosport (19 января — женская эстафета, 16:30; 20 января — масс-старты, женщины — 16:45, мужчины — 19:45).

Бокс

Что: Деметриус Андраде vs. Артур Акавов

Где: «Мэдисон-сквер-Гарден» (Нью-Йорк, США)

Когда: 19 января

Зачем: чтобы порадовать своего внутреннего ребёнка и, глядишь-таки, увидеть новогоднее чудо. А победа Акавова в бою за пояс чемпиона мира по версии WBO будет подобна сказке. В такой же ситуации месяц назад пребывал Матвей Коробов. Свой шанс в ринге тот использовал, но судьи отдали победу его сопернику — Джермаллу Чарло.

За кого болеть: если вы читали на News.ru текст про Акавова, такого вопроса у вас не возникает. Конечно, за Артура. Для 33-летнего россиянина по прозвищу Росомаха этот бой станет самым важным в карьере. Широкой известностью он не обладает, да и в каких-то значимых боях замечен не был. Предстоящий бой с Андраде — возможность в корне изменить ситуацию.

Смотреть: «Матч ТВ» (05:00), «Матч! Боец» (05:00)

Футбол

Что: «Лейпциг» vs. «Боруссия» Д

Где: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия)

Когда: 19 января

Зачем: чтобы увидеть и наконец-то полюбить футбол высшего качества, а также чуть подправить испорченной российской премьер-лигой эстетический вкус. Второй круг немецкой бундеслиги откроется встречей первой («Боруссия» Д) и четвёртой («Лейпциг») команд турнира. При этом шансы у них — к гадалке ни ходи — абсолютно равные. И это даже несмотря на разгромную победу Дортмунда в первом круге.

За кого болеть: если вы не болеете ни за одну из этих команд, тогда просто наслаждайтесь игрой и телекартинкой с забитыми под завязку трибунами. Если вас попутал бес и вы поклонник «Баварии», тогда против «Боруссии». Дортмунд везёт Мюнхену шесть очков и редко когда теряет их. В первом круге палки в колёса команде Люсьена Фавра сумели вставить «Ганновер», «Хоффенхайм» и «Герта», а побить этими палками — лишь «Фортуна».

Смотреть: «Матч! Футбол 1» (20:25)

Теннис

Что: Открытый чемпионат Австралии

Где: Мельбурн (Австралия)

Когда: 19−20 января

Зачем: чтобы приобщиться к мечте всех отечественных ценителей тенниса. Россияне трижды выигрывали этот открывающий сезон турнир Большого шлема. Первым победителем в далёком 1999 году стал Евгений Кафельников, шесть лет спустя Мельбурн покорился Марату Сафину, а десять лет назад — Марии Шараповой. Она же в новом году возглавляет изрядно поредевший со старта российский десант на австралийской земле.

За кого болеть: расправившись в третьем круге с датчанкой Каролин Возняцки, в 1/8 финала Маша сыграет с австралийкой Эшли Барти. В свою очередь, Анастасия Павлюченкова скрестит ракетки с американкой Слоан Стивенс, выступающей на турнире под пятым номером. Эти матчи пройдут в воскресенье. Днём ранее Даниил Медведев, единственно оставшийся наш представитель в мужской турнире, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. А там и до Джоковича в четвертьфинале рукой подать…

Смотреть: Eurosport (19 и 20 января — с 05:00)

Хоккей

Что: Матч звёзд КХЛ

Где: Казань (Россия)

Когда: 19−20 января

Зачем: чтобы выбросить из головы борьбу за выход в плей-офф, за очки и места; чтобы исключить из лексикона такие страшные словосочетания, как турнирная стратегия и тактика на матч. В Казани будет лишь голый хоккей — как он есть. Хотите развлечься и увидеть непрерываемое тренерскими окриками индивидуальное мастерство — добро пожаловать на Матч всех звёзд!

За кого болеть: праздник хоккея в столице Татарстана уместится в два дня. В первый из них нас ожидает Шоу мастеров — выявление обладателей самого сокрушительного щелчка, самой высокой скорости и многое другое. А во второй — мини-турнир с участием команд, которые представляют четыре дивизиона — Тарасова, Чернышёва, Харламова и Боброва. Проигравших совершенно точно не будет. Победителями станут все свидетели сего действия.

Смотреть: КХЛ ТВ (19 и 20 января — 15:30) «Матч ТВ» (19 января — 18:00, 20 января — 21:00)

Лыжные гонки

Что: седьмой этап Кубка мира

Где: Отепя (Эстония)

Когда: 19−20 января

Зачем: чтобы показать лыжникам, что они не одиноки в своих стараниях и нужны своей же стране. Пусть не федеральному телевидению, но простому люду — нам с вами. Они этого, видит Бог, достойны. Этапа не проходит, чтобы питомцы Елены Вяльбе не завоевали какую-нибудь награду, а чаще несколько. В начале сезона всех рвал Александр Большунов, затем на вахту заступил Сергей Устюгов, на прошлом этапе в Дрездене сверкнул Глеб Ретивых.

За кого болеть: за ними, пожалуй, и стоит последить внимательно. Практика, однако, показывает, что выстрелить у мужчин может любой. Не стоит сбрасывать со счетов ни Дениса Спицова, ни Евгения Белова, ни Максима Вылегжанина. В женской же команде — свои звёздочки. Наталья Непряева и Юлия Белорукова идут на третьем-четвёртом местах в общем зачёте Кубка мира. Где-то недалеко расположилась Анастасия Седова. В общем, следим и держим кулачки.

Смотреть: Eurosport 2 (19 января — мужской спринт, 20:00; 20 января — 10 км у женщин, 19:45, 15 км у мужчин, 20:15)