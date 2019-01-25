За кого болеть в выходные

https://news.ru/storage/news/007e302aa5dc68fd6b4405da4e8543ce/ba80f84d-7061-4926-851d-a11af1a8ec5e_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Фёдор Емельяненко

За фигуристов – на чемпионате Европы, за Последнего Императора – в последнем бою

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Хоккей с мячом

Что: чемпионат мира

Где: Венесборг (Швеция)

Когда: 21 января – 2 февраля

Зачем: чтобы вспомнить о виде спорта, в котором у России исторически получается лучше всех. Единственный наш конкурент – шведы. Но мы чаще ломим, а скандинавы – чаще гнутся. Вот и в Венесборге сборная России будет отстаивать звание чемпионов мира, которое вернула себе в прошлом году в Хабаровске. Кого бы вы думали команда Михаила Юрьева обыграла в решающей встрече?

За кого болеть: первый акт пьесы для механического воспроизведения Россия и Швеция традиционно разыграют на групповой стадии. В следующий раз старые знакомые встретятся уже в финале. Так было уже не раз. И любой другой исход станет сенсацией. Они в хоккее с мячом случаются не так часто. За последние десять лет – всего дважды. В финале наши вынуждены были огорчать не шведов, а финнов.

Смотреть: «Матч ТВ» (26 января – 18:10, Россия – Швеция).

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Фигурное катание

Что: чемпионат Европы

Где: Минск (Белоруссия)

Когда: 23-27 января

Зачем: к выходным в Минске уже определят лучшую фигуристку Старого Света и победителей в парном разряде. Останется лишь узнать, сумеет ли испанец Хавьер Фернандес пропеть победную лебединую песнь и повторить рекорд Евгения Плющенко, в седьмой раз выиграв чемпионат Европы. Или же весь пьедестал в Белоруссии займут россияне. Что вполне возможно, учитывая результаты, которые показали Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун в короткой программе.

За кого болеть: также ещё жива интрига в соревнованиях танцевальных пар. Безоговорочные фавориты – французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они уже трижды выигрывали континентальное первенство. Многие и сейчас считают вице-чемпионов Пхёнчхана-2018 лучшими в Европе. С этим активно не согласны россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. А ведь есть ещё и итальянцы Шарлен Гийяр/Марко Фаббри.

Смотреть: «Матч! Арена» (26 января – 11:15, мужчины; 16:25 – танцы на льду; 27 января – 15:00, показательные выступления), Первый канал (26 января – 14:10, мужчины), Eurosport 2 (26 января – 17:00, танцы на льду).

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Биатлон

Что: шестой этап Кубка мира

Где: Антхольц (Италия)

Когда: 24-27 января

Зачем: чтобы в последний раз перед долгой разлукой поболеть на Кубке мира за полюбившихся и приглянувшихся биатлонистов. Ведь на североамериканские этапы в феврале не поедут многие из них - Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Матвей Елисеев (у мужчин), Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова и Светлана Миронова (у женщин). Пользуйтесь мгновением, товарищи!

За кого болеть: в гонке преследования у женщин – за Миронову. Она показала лучший результат среди наших в спринте – седьмой. Чуть поодаль расположились Старых (12-я) и Юрлова-Перхт (16-я). У мужчин – за Александра Логинова, который в одиночку пытается навязать конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё, да ещё сдерживает рвущихся вперед французов Мартена Фуркада и Симона Дестьё.

Смотреть: «Матч ТВ» (26 января – 15:10, женский пасьют; 17:05, мужской пасьют; 27 января – 14:25, женский масс-старт; 17:25, мужской масс-старт), Евроспорт (26 января – 17:15, мужской пасьют, 27 января – 15:00, женский масс-старт; 17:30, мужской масс-старт), Евроспорт 2 (26 января – 15:00, женский пасьют).

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Санный спорт

Что: чемпионат мира

Где: Винтерберг (Германия)

Когда: 25-27 января

Зачем: это будет первый серьёзный старт саночников после Пхёнчхана. Да и, наверное, главное событие сезона в этом виде спорта. Будет небезынтересно посмотреть, прибавили ли наши спортсмены с прошлого чемпионата мира. Тогда, в январе 2017 года, сборная России взяла в австрийском Иглсе три награды – два серебра и бронзу.

За кого болеть: за Татьяну Иванову и Екатерину Батурину – у женщин. Иванова идёт в общем зачёте Кубка мира четвёртой, а Батурина – десятой. У мужчин наибольшие шансы на награды у Семёна Павличенко (пятый в тотале КМ) и Романа Репилова (восьмой). В мужских санях-двойках стоит присмотреться к Владиславу Южакову и Юрию Прохорову. На этапе КМ в Инсбруке они дважды заскочили в медали.

Смотреть: Eurosport(26 января – 18:15, женщины; 19:05, двойки; 27 января – 18:15, смешанная эстафета), Eurosport 2 (27 января – 15:00, мужчины).

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Хоккей

Что: Матч звезд НХЛ

Где: Сан-Хосе (США)

Когда: 26-27 января

Зачем: да в принципе за тем же, зачем, не отрывая глаз, следили за Матчем звёзд КХЛ.Что может быть лучше, чем наблюдать за лучшими хоккеистами мира, да ещё не обременёнными задачей выцарапывать очки? Эти парни с клюшками умеют вытворять с шайбой такое, что волосы дыбом встают. В воздухе так и витает предвкушение чего-то этакого. Чего-то такого, чего лучше не пропускать.

За кого болеть: в 63-м ежегодном Матче звёзд примут участие два наших соотечественника - вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров. Оба они представляют «Тампу». Оба они будут задействованы и в конкурсе мастерства. Уж чего-чего, а мастерства у обоих в достатке. Василевский – один из лучших вратарей Лиги. Кучеров – лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата.

Смотреть: Eurosport (26 января – 05:00, Конкурс мастерства, 27 января – 04:00, Матч звезд)

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Лыжные гонки

Что: восьмой этап Кубка мира

Где: Ульрисехамн (Швеция)

Когда: 26-27 января

Зачем: чтобы и дальше наблюдать за тем, как у норвежцев со шведами «подгорает» от побед российских лыжников. К тому же в Ульрисехамне возвращаются к любимому делу – доводить соперников до белого каления – Сергей Устюгов и Юлия Белорукова. Лидеры мужской и женской сборной России пропустили предыдущий этап в Отепя (Эстония) по болезни. Но, к сожалению, перед Швецией занемогла Анастасия Седова.

За кого болеть: у мужчин может выстрелить каждый. Это и уже названный Устюгов, и идущий в общем зачёте вторым Александр Большунов. А ведь есть ещё Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Александр Бессмертных. Да-да, уж извините – перечислил всех, кто заявлен на этап в Швецию. У женщин звучных и притягательных имён поменьше. Та же Белорукова да Наталья Непряева, которая в Отепя взяла серебро и бронзу. Сейчас в тотале КМ она идёт второй.

Смотреть: Eurosport (27 января – 21:30, женская эстафета), Eurosport 2 (26 января – 14:00, свободный стиль у мужчин; 16:15, свободный стиль у женщин; 27 января – 16:15 – мужская эстафета).

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Bellator

Что: финал Гран-при

Где: Лос-Анджелес (США)

Когда: 27 января

Зачем: чтобы не пропустить последний бой в славной карьере Последнего Императора. Фёдор Емельяненко уже уходил из спорта. Хватило его, правда, на три с половиной года. Но сейчас, кажется, всё серьезно. Возраст и травмы, по словам 42-летнего атлета, берут своё. Вот и накануне финала Гран-при против американца Райана Бейдера появилась информация, что Емельяненко-старшего подводит здоровье. К счастью, Фёдор – боец старой закалки, и старые болячки его не останавливают.

За кого болеть: объективно Фёдор не является фаворитом предстоящего поединка. Бейдер моложе на семь лет, остаётся действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе, а на пути к финалу Гран-при Райан одолел Мэтта Митриона, которому Емельяненко в июне 2017 года уступил. Да и свой титул Бейдер завоевал уже во втором бою в новом для себя промоушне. Но чего уж совсем не стоит делать американцу, так это недооценивать Последнего Императора. Пусть возраст и травмы, но дух его не сломлен. Это будет славная охота!

Смотреть: «Матч ТВ», «Матч! Боец» (05:00).

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