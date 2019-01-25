«Ювентус» положил глаз на защитника «Зенита»

https://news.ru/storage/news/74e30e7c25edfd1cffb0c56bf7873585/c60ce02f-66f9-4ea0-a92a-e0c62fa73191_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бранислав Иванович

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в чемпионате Италии. На 34-летнего серба претендует «Ювентус».

Туринский клуб, как информирует Sky Sport Italia, ведёт поиск защитников, так как Мехди Бенатья близок к переходу в «Аль-Духайль» из Катара. Также в шорт-листе «Ювентуса» присутствуют Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»). Оба в прошлом имеют опыт выступлений за «Зенит».

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Зенит» 26 матчей и отметился результативной передачей.

Ранее News.ru сообщал, что французский ПСЖ достиг договорённости с «Зенитом» по Леандро Паредесу.