«Ювентус» положил глаз на защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в чемпионате Италии. На 34-летнего серба претендует «Ювентус».
Туринский клуб, как информирует Sky Sport Italia, ведёт поиск защитников, так как Мехди Бенатья близок к переходу в «Аль-Духайль» из Катара. Также в шорт-листе «Ювентуса» присутствуют Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»). Оба в прошлом имеют опыт выступлений за «Зенит».
В текущем сезоне Иванович сыграл за «Зенит» 26 матчей и отметился результативной передачей.
Ранее News.ru сообщал, что французский ПСЖ достиг договорённости с «Зенитом» по Леандро Паредесу.