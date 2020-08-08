«Ювентус» объявил об увольнении Сарри

https://static.news.ru/photo/e0c06b94-d97f-11ea-b46a-fa163e074e61_660.jpg Маурицио Сарри Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри покинул свой пост.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории «Ювентуса», выиграв 9-й титул, — говорится в сообщении.

По итогам сезона-2019/2020 «Ювентус» стал чемпионом Италии. Однако, по сообщениям итальянских СМИ, вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов в 1/8 финала стал причиной, по которой клуб обратил внимание на потенциальных сменщиков Маурицио Сарри. Основными кандидатами стали Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино и Симоне Индзаги.

Отмечается, что накануне итальянский клуб обыграл «Лион» со счётом 2:1, однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

Как писал NEWS.ru, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по окончании сезона покинет футбольный клуб «Ювентус». Футболист перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за €117 млн. Контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб. Португальца хотят приобрети французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».