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«Ювентус» нацелился на бывшего одноклубника Роналду

Иско (в центре) Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Иско (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Туринский «Ювентус» может приобрести игрока мадридского «Реала» Иско.

Трансфер планируется осуществить после покупки хавбека английского «Арсенала» Аарона Рэмзи, сообщает Sky Sport Italia. Иско в стане «сливочных» не хватает игровой практики. Сумма возможной сделки не уточняется, но портал transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Контракт испанца с «Реалом» рассчитан до 2022 года с отступными в размере 700 миллионов евро.

Иско выступает за «королевский клуб» с 2012 года. За это время в Ла Лиге он забил 33 мяча. Также испанец регулярно вызывается в национальную сборную. На чемпионате мира — 2018, где испанцы дошли до 1/8 финала, Иско провёл четыре матча и отличился один раз.

В летнее трансферное окно «Реал» покинул португалец Криштиану Роналду. Сейчас он выступает за «Ювентус».

Как писал News.ru, Иско видит плюсы в уходе Роналду из «Реала».


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