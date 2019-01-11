«Ювентус» нацелился на бывшего одноклубника Роналду

https://news.ru/storage/news/8b075c7bc741996f70efe3eb9bee4c98/f7ddcbd9-a996-4194-97d2-ed968dfdecb0_850.jpg Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Иско (в центре)

Туринский «Ювентус» может приобрести игрока мадридского «Реала» Иско.

Трансфер планируется осуществить после покупки хавбека английского «Арсенала» Аарона Рэмзи, сообщает Sky Sport Italia. Иско в стане «сливочных» не хватает игровой практики. Сумма возможной сделки не уточняется, но портал transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Контракт испанца с «Реалом» рассчитан до 2022 года с отступными в размере 700 миллионов евро.

Иско выступает за «королевский клуб» с 2012 года. За это время в Ла Лиге он забил 33 мяча. Также испанец регулярно вызывается в национальную сборную. На чемпионате мира — 2018, где испанцы дошли до 1/8 финала, Иско провёл четыре матча и отличился один раз.

В летнее трансферное окно «Реал» покинул португалец Криштиану Роналду. Сейчас он выступает за «Ювентус».

Как писал News.ru, Иско видит плюсы в уходе Роналду из «Реала».