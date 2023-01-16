Юрист рассказал, какие статьи УК РФ могут грозить за договорные матчи Юрист Хаминский: организаторов договорных матчей могут обвинить в подкупе или мошенничестве

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Юрист Александр Хаминский объяснил NEWS.ru, что квалификация действий участников договорных матчей как уголовного преступления зависит прежде всего от нанесенного вреда и причиненного ущерба, квалификации деяний виновных и имеющихся в Уголовном кодексе составов преступлений. По его словам, довольно часто речь идет о коммерческом подкупе или мошенничестве, однако не исключено, что в УК следует ввести новый состав преступления.

Если говорить об имеющихся составах УК РФ, то можно отметить ст. 204 «Коммерческий подкуп» в случае, если речь будет идти о получении денег должностным лицом. В остальных случаях, безусловно, нужно вводить новый состав преступления. Вероятно, это будет продолжением статей 200.1–200.7 УК РФ, которые предусматривают в том числе получение незаконного вознаграждения лицами, не являющимися должностными. Ну а что касается махинаций на тотализаторе, то любимую многими судьями и следователями статью 159 Уголовного кодекса «Мошенничество» еще никто не отменял, — подчеркнул Хаминский.

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что в весеннюю сессию в Госдуме рассмотрят законопроекты, направленные на борьбу с «договорняками». По его словам, общероссийские спортивные организации сейчас обязаны бороться с договорными матчами, но полномочий у них недостаточно. Для этого им планируют дать возможность запрашивать и получать во время соревнований информацию о заключенных пари и принятых ставках.