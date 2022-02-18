Юрист предложил расследовать нарушения в деле о допинг-тесте Валиевой

Задержка в передаче допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой может оказаться «злонамеренной интригой» против РФ, считает спортивный юрист Анатолий Песков. Он полагает, что нужно сформировать перечень вопросов для WADA, чтобы они занялись расследованием нарушений в деле Валиевой, пишет «360».

Если это злонамеренная интрига против России, то по этому факту может быть возбуждено уголовное дело. И мы должны самым тщательным образом расследовать это дело. Потому что и WADA должно контролировать информацию. Надо сформулировать перечень вопросов для WADA, чтобы они расследовали, — заверил Песков.

Валиева оказалась на Олимпийских играх — 2022 в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

Ранее олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. По мнению экс-гимнастки, вся история могла быть спланирована с целью нанести ущерб российскому спорту.