Юрист назвал возможным лишение фигуристов России золота Олимпиады-2022 Адвокат Тимчук: если результаты Валиевой аннулируют, Россия лишится золота Олимпиады

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

В случае если результаты 16-летней фигуристки Камилы Валиевой будут аннулированы, команда России лишится золота Олимпиады-2022 в командном турнире, сообщил Lenta.ru юрист Андрей Тимчук. В то же время, по его словам, на вопрос о распределении олимпийских медалей не существует однозначного ответа, поскольку пока неясно, какой подход будет избран.

Тимчук подчеркнул, что со стороны международных организаций видно стремление связать решение по делу Валиевой и распределение командных медалей.

С одной стороны, формально в командных видах спорта для дисквалификации команды необходимо, чтобы минимум два члена команды нарушили антидопинговые правила. С другой стороны, согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Общероссийским антидопинговым правилам, все результаты спортсмена после положительной пробы должны быть аннулированы. Если результаты Валиевой будут аннулированы, то российская команда без набранных фигуристкой баллов лишится золота Олимпиады, — пояснил Тимчук.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

21 октября представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили в Telegram-канале, что не станут обнародовать дату слушаний, решение и прочие детали касательно дела фигуристки Камилы Валиевой. В организации сообщили, что строго соблюдают принципы международных и российских антидопинговых стандартов.