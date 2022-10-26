В случае если результаты 16-летней фигуристки Камилы Валиевой будут аннулированы, команда России лишится золота Олимпиады-2022 в командном турнире, сообщил Lenta.ru юрист Андрей Тимчук. В то же время, по его словам, на вопрос о распределении олимпийских медалей не существует однозначного ответа, поскольку пока неясно, какой подход будет избран.

Тимчук подчеркнул, что со стороны международных организаций видно стремление связать решение по делу Валиевой и распределение командных медалей.

С одной стороны, формально в командных видах спорта для дисквалификации команды необходимо, чтобы минимум два члена команды нарушили антидопинговые правила. С другой стороны, согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Общероссийским антидопинговым правилам, все результаты спортсмена после положительной пробы должны быть аннулированы. Если результаты Валиевой будут аннулированы, то российская команда без набранных фигуристкой баллов лишится золота Олимпиады,пояснил Тимчук.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

21 октября представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили в Telegram-канале, что не станут обнародовать дату слушаний, решение и прочие детали касательно дела фигуристки Камилы Валиевой. В организации сообщили, что строго соблюдают принципы международных и российских антидопинговых стандартов.