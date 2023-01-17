Юрист назвал признаки договорных матчей Юрист Хаминский: запоздалая реакция вратаря и неприменение защитных действий — признаки «договорняка»

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Признаками «договорняка» в соревнованиях может быть запоздалая реакция вратаря, неприменение защитных действий со стороны полевых игроков, необоснованные падения и не только в зависимости от вида спорта, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, все выявленные замечания после матчей фиксируются. Затем комиссары перечисляют их в специальном протоколе.

Необходимо разработать перечень коррупциогенных факторов, которые могут быть установлены контролерами и которые в обязательном порядке должны отражаться в соответствующем разделе протокола. А затем, по уже общепринятой системе, именуемой «светофором», федерации буду определять, какие нарушения относятся к их компетенции, а какие должны быть переданы на рассмотрение в правоохранительные органы, — рассказал Хаминский.

Юрист считает необходимым создание рабочей группы по выработке единообразного алгоритма выявления неспортивного поведения под руководством Минспорта с привлечением федераций к работе. При этом он признал, что все приметы «поддавков» и без того известны, хоть они и отличаются в зависимости от того, о каком виде спорта идет речь.

Это может быть запоздалая реакция вратаря, неприменение защитных действий со стороны полевых игроков, необоснованные падения и пропуски ударов в единоборствах, несоответствующее ситуации нарушение правил в штрафной площадке в футболе и многое другое. Фиксация подобных случаев должна быть поводом для их пристального рассмотрения контрольно-дисциплинарными комитетами федераций, — добавил юрист.

Ранее он объяснял, что квалификация действий участников договорных матчей как уголовного преступления зависит прежде всего от нанесенного вреда и причиненного ущерба, квалификации деяний виновных и имеющихся в Уголовном кодексе составов преступлений. По его словам, довольно часто речь идет о коммерческом подкупе или мошенничестве, однако не исключено, что в УК следует ввести новый состав преступления.