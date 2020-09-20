Юрий Чечун победил в Московском марафоне

https://static.news.ru/photo/3b24399a-fb26-11ea-828d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На Московском марафоне победителем стал Юрий Чечун — он финишировал первым спустя 2 часа 16 минут 7 секунд после старта.

По данным ТАСС, второе место занял Искандер Ядгаров, преодолевший 42,2 км за 2 часа 16 минут и 16 секунд. Тройку лидеров замыкает Николай Волков, пробежавший дистанцию за 2 часа 18 минут и 30 секунд.

Кирилл Зыков/АГН «Москва» Станислав Красильников/ТАСС Кирилл Зыков/АГН «Москва» Алексей Куденко/РИА Новости Артем Геодакян/ТАСС Кирилл Зыков/АГН «Москва» Кирилл Зыков/АГН «Москва» Кирилл Зыков/АГН «Москва» Максим Блинов/РИА Новости Григорий Сысоев/РИА Новости Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На сегодняшний день рекордсменами Московского марафона остаются Артём Алексеев (2:13.40) и Сардана Трофимова (2:28.31). Алексеев установил свой рекорд в 2016 году, Трофимова — в 2018 году.

Московский марафон проводится с 2013 года. В этом году в нём приняли участие около 25 тыс. человек. Кроме дистанции 42,2 км, проходил забег на 10 км.

Ранее NEWS.ru писал о том, что опрос Социального антикризисного центра показал, что около 38% россиян занимаются бегом. Среди них 30% начали регулярно бегать в период самоизоляции, а 28% бегали и раньше.