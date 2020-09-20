Юрий Чечун победил в Московском марафоне

На Московском марафоне победителем стал Юрий Чечун — он финишировал первым спустя 2 часа 16 минут 7 секунд после старта.
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Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Станислав Красильников/ТАСС
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Алексей Куденко/РИА Новости
Артем Геодакян/ТАСС
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Максим Блинов/РИА Новости
Григорий Сысоев/РИА Новости
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
На сегодняшний день рекордсменами Московского марафона остаются Артём Алексеев (2:13.40) и Сардана Трофимова (2:28.31). Алексеев установил свой рекорд в 2016 году, Трофимова — в 2018 году.
Московский марафон проводится с 2013 года. В этом году в нём приняли участие около 25 тыс. человек. Кроме дистанции 42,2 км, проходил забег на 10 км.
Ранее NEWS.ru писал о том, что опрос Социального антикризисного центра показал, что около 38% россиян занимаются бегом. Среди них 30% начали регулярно бегать в период самоизоляции, а 28% бегали и раньше.
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