Юный футболист порвал селезенку во время матча Юного футболиста доставили в реанимацию с первенства в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на первенстве города по футболу 13-летний спортсмен молодежного клуба «Крылья» был госпитализирован с разрывом селезенки, передает «Mash на Мойке». Травму внутренних органов он получил во время игры.

Уточняется, что подросток во время матча напоролся на колено соперника. Кроме разрыва селезенки третьей степени школьнику диагностировали тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

В марте две лыжницы получили серьезные травмы при массовом завале на Спартакиаде учащихся. Об этом сообщала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Инцидент произошел на дистанции 10 километров, пострадавших госпитализировали. Гонка состоялась в селе Эстосадок в Сочи. Из-за массового завала участниц 14 спортсменок не пришли к финишу.

В прошлом году бойца смешанного стиля Исрапила Мурада Рамазанова отправили в больницу сразу после боя против Фарида Ядуллаева, который состоялся 22 июля. У 37-летнего спортсмена диагностировали перелом скулы, левой стенки глазницы, носа и челюсти. Бой Мурад проиграл единогласным решением судей. Лечение он проходил в клинической больнице имени Пирогова, его уже выписали.