https://static.news.ru/photo/95b4232c-bf5c-11e9-8d64-fa163e074e61_660.jpg Арби Якубов Фото: wrestlingvaynahov/vk.com

10-летний житель села Нижний Герзел Гудермессого района Чеченской республики Арби Якубов сумел отжаться от пола 4874 раза за один подход. Мальчик установил мировой рекорд, который был зафиксирован главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

На мероприятии в Грозном присутствовал глава Минспорта Чечни Муса Ханариков. Чиновник поздравил ребёнка с достижением и отметил, что последнее время молодые жители республики регулярно бьют рекорды в этой спортивной дисциплине.

Отец Якубова рассказал, что мальчик перешёл в 4 класс, спортом занимается с пяти лет, передаёт « Грозный Информ ».

Ранее News.ru писал, что восьмилетний Владислав Черепанов из Советска установил новый мировой рекорд по жиму штанги лёжа в лагере «Артек». За 25 минут он поднял снаряд весом 10 килограммов 701 раз.