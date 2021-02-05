Юная ученица Плющенко удивила Сеть тройным акселем

https://static.news.ru/photo/1f82ddb4-692f-11eb-ae7c-96000091f725_660.jpg Фото: sofya_titova_official/instagram.com

Ученица академии фигурного катания Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» Софья Титова поразила Сеть одним из сложнейших элементов в этом виде спорта. 12-летняя фигуристка исполнила тройной аксель во время тренировки.

Аксель является самым сложным и «дорогим» прыжком у женщин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за тройной аксель составляет 8,0.

Тройной аксель — это прыжок с вращением в три с половиной оборота. Стоит заметить, что никто из женщин пока что не исполнял четверной аксель. Элемент иногда не даётся даже именитым фигуристкам.

Ролик Плющенко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На нём видно, что Титова сперва подготавливается, а после выполняет прыжок.

За пару часов ролик посмотрели больше 25,5 тысячи человек. Многие в комментариях выразили своё восхищение юной спортсменкой и пожелали ей «великих свершений» на соревнованиях.

Титовой 12 лет, она перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе по ходу сезона-2018/19. В январе фигуристка во второй раз подряд стала победительницей первенства Москвы среди юношей и девушек по младшему возрасту.

Ранее NEWS.ru писал, что российская фигуристка Софья Акатьева завоевала золотую медаль юниорского чемпионата России в Красноярске. После короткой программы подопечная Этери Тутберидзе занимала второе место, но в итоге сумела вырваться на первую позицию.