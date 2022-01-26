Юморист Белоголовцев раскритиковал Ирину Роднину за позицию по Fan ID

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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс следующие полгода проведёт в нидерландском клубе «Фейеноорд». Футболист в среду должен пройти медицинское обследование и завершить переход в новую команду, сообщает NOS. По информации нидерландского издания, клубы уже согласовали условия аренды футболиста, в котором был лично заинтересован главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот. Он хотел иметь вариативность в полузащите на случай травм, дисквалификаций и положительных тестов на COVID-19.

Не факт, что мы сумеем избежать травм во второй половине сезона, как и дисквалификаций. Тем более приходится иметь дело ещё и с коронавирусом. Поэтому полезно иметь дополнительных игроков в середине...