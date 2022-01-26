Юморист Белоголовцев раскритиковал Ирину Роднину за позицию по Fan ID
Сергей Белоголовцев – о Родниной: обожаю этих людей – «Я в политике не разбираюсь, но заседаю в Госдуме и принимаю законы
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
14:06, 26 января 2022
Сергей БелоголовцевФото: sergey.belogolovsev/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Телеведущий и юморист Сергей Белоголовцев раскритиковал введение Fan ID в российском футболе. В своём мнении актёр выразил удивление позиции Ирины Родниной. По словам Белоголовцева для него было очень странно услышать от депутата слова о том, что она не разбирается в данном вопросе, но всё равно проголосовала за принятие закона, сообщает «Всё про спорт».
Проблема в том, что те, кто голосуют за этот закон, вообще не понимают, о чем речь. Какая-то тетенька там сидит: «Футбол? А что такое футбол? Это руками через сетку мяч бросать?». Что касается высказывания Родниной, обожаю этих людей. «Я в политике не разбираюсь, но при этом заседаю в Госдуме и принимаю законы. В футболе не разбираюсь, но голосую, чтобы в него играли руками. Можно так сделать?». Это бред какой-то, — сказал Белоголовцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID). Оформить его можно будет через портал «Госуслуги». Закон вступит в силу 1 июня 2022 года. На портале «Госуслуги» будет отражена история действий обладателей Fan ID на спортивных мероприятиях. Автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.