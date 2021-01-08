Ступак стала второй в общем зачёте «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/ee258f5c-5342-11eb-afd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская лыжница Юлия Ступак в общем зачёте по результатам многодневки «Тур де Ски» заняла второе место.

Заключительная гонка прошла в Валь-ди-Фьемме на территории Италии. По итогам масс-старта в гору Ступак стала четвёртой. Первое место заняла спортсменка из Швеции Эбба Андерсон, на второй позиции расположилась Джессика Диггинс из США. Третьей к финишу пришла Делфин Клодель.

В общем зачёте Диггинс заняла первое место. Ступак — на втором. Третья позиция осталась за Эббой Андерсон.

Ранее шведский лыжник Оскар Свенссон одержал победу в спринте классическим стилем на «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Российский лыжник Глеб Ретивых занял второе место, а Александр Большунов — третье.

Оскар Свенссон преодолел дистанцию за 3 минуты 19,83 секунды.

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Евгения Павлова благодаря чистой стрельбе показала шестой результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.