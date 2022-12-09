«Явные фавориты»: Корнаухов дал прогноз на матч 1/4 ЧМ Бразилия — Хорватия Экс-футболист Корнаухов назвал бразильцев явными фаворитами в игре с Хорватией

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Сборная Бразилии является абсолютным фаворитом в предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против национальной команды Хорватии, заявил NEWS.ru бывший защитник ЦСКА и нынешний директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов. Он отметил, что у бразильцев отличная обстановка в команде, футболисты готовы к чемпионату и это видно по игре, не говоря уже о «фантастическом» подборе игроков.

Это в хорошем смысле прагматичные футболисты европейского уровня, но «джога бонитовская» философия подкупает. Да, у Хорватии есть Модрич, Брозович и Ковачич, но у бразильцев таких побольше, тем более у них большое преимущество во фланговых игроках. И то, как играют хорваты в последних играх, говорит о том, что бразильцы — явные фавориты, но футбол тем и прекрасен, что бывают неожиданности. Однако я думаю, это не тот случай, — считает Корнаухов.

Четвертьфинальный матч между Бразилией и Хорватией пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Катаре. Встреча начнется в 18:00 мск. В 1/8 финала бразильцы были сильнее Южной Кореи (4:1), а хорваты в серии пенальти прошли команду Японии.

Ранее курьезный случай произошел на пресс-конференции сборной Бразилии, участницей которой стала кошка. Она забралась на стол, за которым сидели члены команды. Сотрудник пресс-службы бразильской сборной посчитал, что кошке не место на столе, он взял животное обеими руками за шкуру и убрал со стола.