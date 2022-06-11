С 7 по 13 июня в Москве на Северном спортивном ядре Лужников проходит серия легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики», организованная Всероссийской федерацией легкой атлетики совместно с Департаментом спорта столицы.

Зрители, которым предоставили бесплатный вход, уже могли понаблюдать за соревнованиями в прыжках в длину, в которых приняла участие серебрянная медалистка прошлых Олимпийских игр в фигурном катании Александра Трусова, а также за спринтерами. 12 и 13 июня москвичей и гостей столицы приглашают на День прыжков в высоту.

В программе предусмотрены не только спортивные мероприятия, но и ток-шоу «Задай вопрос чемпиону!», а также мастер-классы.

Как проходили старты — в фоторепортаже NEWS.ru.

Дмитрий Губерниев на турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Дмитрий Губерниев на турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Антонина Кривошапка участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Антонина Кривошапка участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Мария Привалова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Мария Привалова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Александра Скобел участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Александра Скобел участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлет Савелий Савлуков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлет Савелий Савлуков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Дарья Нидбайкина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Дарья Нидбайкина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлеты Олег Спиридонов, Анатолий Киселев и Константин Шабанов участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлеты Олег Спиридонов, Анатолий Киселев и Константин Шабанов участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Екатерина Брянчина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Екатерина Брянчина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетки Виктория Максимова, Вера Филатова и Екатерина Реньжина участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетки Виктория Максимова, Вера Филатова и Екатерина Реньжина участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Вера Филатова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Вера Филатова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Анастасия Романова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Анастасия Романова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлет Илья Мудров участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлет Илья Мудров участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Маргарита Головчанская участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Маргарита Головчанская участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлет Дмитрий Пасечник участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлет Дмитрий Пасечник участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Ольга Онуфриенко участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Ольга Онуфриенко участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлет Константин Толоконников участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлет Константин Толоконников участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Дарья Осипова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Дарья Осипова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлет Сергей Шубенков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлет Сергей Шубенков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Кристина Королева участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Кристина Королева участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Мария Кочанова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Мария Кочанова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров

Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров

Фигурист Алексей Ягудин в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигурист Алексей Ягудин в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Баскетболист Алексей Саврасенко, сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Легков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, футболист Денис Глушаков, гимнаст Никита Нагорный, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и фигурист Алексей Ягудин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Баскетболист Алексей Саврасенко, сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Легков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, футболист Денис Глушаков, гимнаст Никита Нагорный, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и фигурист Алексей Ягудин

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фигурист Алексей Ягудин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигурист Алексей Ягудин

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике

Турнир по легкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Турнир по легкой атлетике