Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Губерниев на турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Дмитрий Губерниев на турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Антонина Кривошапка участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Антонина Кривошапка участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Мария Привалова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Мария Привалова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Александра Скобел участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Александра Скобел участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлет Савелий Савлуков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлет Савелий Савлуков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Валентина Косолапова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Дарья Нидбайкина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Дарья Нидбайкина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлеты Олег Спиридонов, Анатолий Киселев и Константин Шабанов участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлеты Олег Спиридонов, Анатолий Киселев и Константин Шабанов участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Екатерина Брянчина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Екатерина Брянчина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетки Виктория Максимова, Вера Филатова и Екатерина Реньжина участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетки Виктория Максимова, Вера Филатова и Екатерина Реньжина участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Вера Филатова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Вера Филатова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Анастасия Романова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Анастасия Романова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлет Илья Мудров участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлет Илья Мудров участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Маргарита Головчанская участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Маргарита Головчанская участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлет Дмитрий Пасечник участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлет Дмитрий Пасечник участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Полина Кнороз участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Аксана Гатауллина участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Ольга Онуфриенко участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Ольга Онуфриенко участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлет Константин Толоконников участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлет Константин Толоконников участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Дарья Осипова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Дарья Осипова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлет Сергей Шубенков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлет Сергей Шубенков участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Кристина Королева участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Кристина Королева участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Мария Кочанова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Мария Кочанова участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Легкоатлетка Мария Ласицкене участвует в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигурист Алексей Ягудин в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Баскетболист Алексей Саврасенко, сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Легков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, футболист Денис Глушаков, гимнаст Никита Нагорный, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и фигурист Алексей Ягудин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Баскетболист Алексей Саврасенко, сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Легков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, футболист Денис Глушаков, гимнаст Никита Нагорный, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и фигурист Алексей Ягудин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигурист Алексей Ягудин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
В «Лужниках» в Москве, где проходит забег Golden race на 100 метров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турнир по легкой атлетике
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Турнир по легкой атлетике