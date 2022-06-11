Явление Русской Ракеты: как прошла «Неделя лёгкой атлетики» в Москве Турнир посетило много звёзд, включая фигуристку Александру Трусову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турнир по легкой атлетике

С 7 по 13 июня в Москве на Северном спортивном ядре Лужников проходит серия легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики», организованная Всероссийской федерацией легкой атлетики совместно с Департаментом спорта столицы.

Зрители, которым предоставили бесплатный вход, уже могли понаблюдать за соревнованиями в прыжках в длину, в которых приняла участие серебрянная медалистка прошлых Олимпийских игр в фигурном катании Александра Трусова, а также за спринтерами. 12 и 13 июня москвичей и гостей столицы приглашают на День прыжков в высоту.

В программе предусмотрены не только спортивные мероприятия, но и ток-шоу «Задай вопрос чемпиону!», а также мастер-классы.

Как проходили старты — в фоторепортаже NEWS.ru.