Бывший американский боксёр-тяжеловес Майк Тайсон высказался о ситуации на Украине, сообщает Daily Mirror. Спортсмен привёл пример из дикой природы, а также добавил, что его мнение может многим не понравиться.

Вот как я смотрю на всю эту ситуацию. Когда я вижу ястреба, который хватает малиновку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако, как только я помешаю ему это сделать, сам он умрет, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае? Насколько я буду прав? — заявил Тайсон.