Японские болельщики вступились за Загитову после шквала критики

Пользователи японского сайта The Digest заступились за российскую фигуристку Алину Загитову после того, как её осудили болельщики за фотографию в меховом изделии. Японцы призвали сфокусировать внимание на других вещах.

На днях олимпийская чемпионка опубликовала фотографию в Instagram в шубе из леопарда. Некоторым пользователям Сети это не понравилось. Они осудили спортсменку за ношение изделий из натурального меха.

Японцы, в свою очередь, поддержали фигуристку, отметив, что она не причастна к убийству животных.

Критиковать человека за то, что он купил продающуюся в магазинах вещь? Ну, тогда не продавайте её, — написал один из пользователей сайта The Digest.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о злости по отношению к Алине Загитовой.