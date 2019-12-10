https://static.news.ru/photo/6dd8afd6-1b13-11ea-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Правительство Японии поможет муниципалитетам, которые разместят у себя российских спортсменов, прибывших на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году в нейтральном статусе.

Как заявила министр Сэйко Хасимото, финансовая помощь таким органам местного самоуправления будет оказана такая же, как и тем, кто разместит команды, выступающие под национальными флагами, сообщает агентство Kyodo.

Спортсмены вместе с жителями будут участвовать в общественных и культурных мероприятиях.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что постарается сделать всё для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Токио в 2020 году под национальным флагом.