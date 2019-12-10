Правительство Японии поможет муниципалитетам, которые разместят у себя российских спортсменов, прибывших на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году в нейтральном статусе.
Как заявила министр Сэйко Хасимото, финансовая помощь таким органам местного самоуправления будет оказана такая же, как и тем, кто разместит команды, выступающие под национальными флагами, сообщает агентство Kyodo.
Спортсмены вместе с жителями будут участвовать в общественных и культурных мероприятиях.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что постарается сделать всё для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Токио в 2020 году под национальным флагом.
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