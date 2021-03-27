Япония может ввести ограничение на число иностранных гостей ОИ

https://static.news.ru/photo/a7ed8c4a-8f12-11eb-9505-96000091f725_660.jpg Фото: Kim Kyung-Hoon/XinHua/Global Look Press

Количество официальных гостей на Олимпиаде в Токио может быть сокращено вдвое. Данная инициатива принадлежит правительству Японии.

Речь идёт о лицах, которые сопровождают спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду и непосредственно не связаны с участием в состязаниях. В кабмине объясняют данную меру опасениями по поводу возможной вспышки коронавируса. По словам чиновников, из-за появления новых мутаций вируса эпидемиологическую ситуацию сложно спрогнозировать.

Предполагается, что на Игры в Японии приедут около 90 тысяч иностранных гостей. При этом две трети из них — обслуживающий персонал команд, сообщает агентство Kyodo.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. По причине пандемии она была перенесена на период с 23 июля по 8 августа текущего года.

Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса власти Японии запретили въезд в страну иностранным болельщикам. По этой причине бюджет страны недосчитается $1,37 млрд.