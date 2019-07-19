https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Организаторы летних олимпийских игр 2020 года в Токио намерены доставить олимпийский факел в открытый космос.

Как сообщает Kyodo, оргкомитет хочет отправить огонь на Международную космическую станцию (МКС) в рамках эстафеты олимпийского огня.

Впервые олимпийский факел оказался в открытом космосе в 2013 году перед Играми в Сочи.

Эстафета олимпийского огня стартует 26 марта 2020 года и завершится 24 июля. Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ, писал News.ru.