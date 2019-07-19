Организаторы летних олимпийских игр 2020 года в Токио намерены доставить олимпийский факел в открытый космос.
Как сообщает Kyodo, оргкомитет хочет отправить огонь на Международную космическую станцию (МКС) в рамках эстафеты олимпийского огня.
Впервые олимпийский факел оказался в открытом космосе в 2013 году перед Играми в Сочи.
Эстафета олимпийского огня стартует 26 марта 2020 года и завершится 24 июля. Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.
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