Японцы выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e3122c60-3ebb-11eb-8588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Олимпийские игры в 2021 году в Японии лучше не проводить. Такое мнение высказали жители в социологическом опросе, проведённого с 11 по 13 декабря. В опросе приняли участие 2,1 тысячи человек старше 18 лет.

Как пишет NHK, 32% японцев выступили против проведения Игр в 2021 году, ещё 31% призвали их вновь перенести. За проведение Олимпиады в 2021 году проголосовали лишь 27% респондентов.

По данным на 14 декабря, в Японии было зарегистрировано более 1,6 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране достигло свыше 183 тысяч.

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии перенёс Игры в Токио с 2020 на 2021 год. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси также допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, поскольку это может нанести огромный удар по экономике Японии и мира.

Ранее сообщалось, что победителей марафона среди мужчин и женщин на отложенной токийской Олимпиаде наградят во время церемонии закрытия впервые в истории Игр.

Как передавал NEWS.ru, зимние Олимпийские игры 2022 года, которые должны пройти в Пекине, могут быть отменены, если из-за пандемии коронавируса не состоится летняя Олимпиада — 2021 в Токио. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд. Также проведение ОИ-2022 может оказаться под угрозой из-за политических конфликтов.