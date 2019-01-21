Яквинта задумался о новой встрече с Нурмагомедовым

https://news.ru/storage/news/f9d4e32097c6db7646fd1d1dae727e70/0b911474-10a8-4ab3-9aec-891524f2f1c0_850.jpg AP/ТАСС

Эл Яквинта и Хабиб Нурмагомедов

Американский боец смешанного стиля (ММА) Эл Яквинта заявил, что хочет провести ещё один бой с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу биться со всеми, кто выше меня в рейтинге — Тони Фергюсоном, Конором Макгрегором, Дастином Порье», — цитирует спортсмена MMA Junkie.

Американец добавил, что победа над этими бойцами позволит ему получить реванш от Нурмагомедова.

Спортсмены встречались в 2018 году. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Нурмагомедов огласил список обязательных соперников, сообщал News.ru.