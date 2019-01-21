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Яквинта задумался о новой встрече с Нурмагомедовым

Эл Яквинта и Хабиб Нурмагомедов AP/ТАСС

Эл Яквинта и Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Американский боец смешанного стиля (ММА) Эл Яквинта заявил, что хочет провести ещё один бой с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу биться со всеми, кто выше меня в рейтинге — Тони Фергюсоном, Конором Макгрегором, Дастином Порье», — цитирует спортсмена MMA Junkie.

Американец добавил, что победа над этими бойцами позволит ему получить реванш от Нурмагомедова.

Спортсмены встречались в 2018 году. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Нурмагомедов огласил список обязательных соперников, сообщал News.ru.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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