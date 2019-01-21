Яквинта задумался о новой встрече с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Эл Яквинта заявил, что хочет провести ещё один бой с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Я хочу биться со всеми, кто выше меня в рейтинге — Тони Фергюсоном, Конором Макгрегором, Дастином Порье», — цитирует спортсмена MMA Junkie.
Американец добавил, что победа над этими бойцами позволит ему получить реванш от Нурмагомедова.
Спортсмены встречались в 2018 году. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.
Нурмагомедов огласил список обязательных соперников, сообщал News.ru.