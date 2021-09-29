Ягудин расссказал, как Загитова тенировала «немосковскую» дикцию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как Алина Загитова тренировала «немосковскую» дикцию перед съёмками первого выпуска нового сезона «Ледникового периода». Он считает, что спортсменка справилась прекрасно. Его слова передаёт Sport24.

Ягудин признался, что если в прошлом сезоне олимпийской чемпионке необходима была помощь в виде «уха», то сейчас она может по ходу выступления додумать, что спросить, и задать вопрос.

Она работала перед выпуском над своей немосковской дикцией и подошла подготовленной. Я с листа записывал, ей пока рано, но все подводки она знала, — рассказал Ягудин.

Алина Загитова и Алексей Ягудин второй сезон подряд будут вместе вести передачу «Ледниковый период». В эфир первый выпуск нового сезона выйдет 2 октября.

Ранее сообщалось, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему Евгения Медведева и Алина Загитова не вели совместно концерт, приуроченный к 50-летию спортивной организации. Он связал это обстоятельство с разными речевыми особенностями фигуристок.