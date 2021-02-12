Ягудин рассказал о жёстком воспитании детей

https://static.news.ru/photo/0b81f74a-6e67-11eb-aa47-96000091f725_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алексей Ягудин рассказал, как они с женой воспитывают дочек. Старшей дочери фигуриста Лизе 11 лет, а младшей Мишель — пять.

Спортсмен признался, что любит баловать своих детей, но понимает, что в воспитании важно проявлять характер.

Без жёсткой критики ни в коем случае. Не жестоко, а жёстко. Для них самое ужасное наказание — когда забирают гаджеты. Сначала домашнее задание — а потом вперёд. Для моих детей сейчас спорт и образование на первом месте, — приводит слова фигуриста StarHit.

Жена спортсмена Татьяна Тотьмянина добавила, что в детстве взрослые не сильно интересовались её потребностями. И фигурное катание стало единственным способом проявить себя, вырваться из толпы и увидеть другие страны. Фигуристка уверена, что желания детей всегда нужно учитывать, а ребёнку должно нравится то, чем он занимается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин решили провести отдых в Дубае. Пара вместе уже 12 лет. После выступления на ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи прославленные спортсмены улетели отдыхать в тёплые края.