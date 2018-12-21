Ягудин поведал о ссорах Загитовой и Медведевой

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Евгения Медведева и Алина Загитова

Олимпийский чемпион российский фигурист Алексей Ягудин высказался о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Ребят, не надо грязи! Вы понимаете, что из-за журналистов девочки ссорятся?» — приводит Life.ru слова Ягудина.

Бывший фигурист отметил также, что нужно оставить тему соперничества спортсменок, потому что всё решится на льду.

Короткие программы на чемпионате России в Саранске фигуристки представят 21 декабря. Начало трансляции в 14:00 по московскому времени. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Ягудин — олимпийский чемпион в одиночном катании. Свою медаль он завоевал в 2002 году.

Загитова превзошла Медведеву перед ЧР, писал News.ru.