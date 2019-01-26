Ягудин попытался объяснить поражение Загитовой на ЧЕ

https://news.ru/storage/news/27c490a01b74a03fcf83299da3397bf8/01fb2d8d-8f47-4003-a22e-d1ad934e7b29_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Бывший фигурист Алексей Ягудин прокомментировал выступление россиянки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске, где она не смогла завоевать золото, проиграв по результатам произвольной программы другой спортсменке сборной России Софье Самодуровой.

«У Алины был шикарный тройной лутц в каскаде, я не понимаю, что пошло не так, почему она упала с тулупа. Ну и, наверное, этот первый срыв стал первым звеном одной цепи, повлиял на ее дальнейшие помарки», — приводит слова Ягудина РИА Новости.

Он добавил, что Загитову обязательно нужно поддержать. Он вспомнил собственные срывы, когда выигрывать долгое время не получалось.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при.

Загитова — олимпийская чемпионка — 2018, чемпионка Европы — 2018 и победительница финала Гран-при. На чемпионате Европы накануне она допустила ряд ошибок, который не позволил ей защитить титул лучшей фигуристки континента. Загитова выиграла серебро.

Как писал News.ru, Самодурова обошла Загитову и выиграла ЧЕ в Минске.