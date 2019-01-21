Ягудин отреагировал на слова фигуристки о допинге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию отказался комментировать слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о том, что для достижения результатов нужно принимать допинг.
«Без комментариев», — сказал Ягудин News.ru.
Анастасия Шаботова при общении с болельщиками в Instagram заявила, что необходимо принимать «правильный допинг». Она также отметила, что в «Хрустальном» все принимают допинг.
Спортсменка тренируется в спортивной школе «Снежные барсы». В прошлом сезоне спортсменка занималась в «Москвиче».
Ранее News.ru писал о реакции со стороны Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР).