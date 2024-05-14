«Я по-прежнему не сдаюсь»: Костомаров о преодолении себя Фигурист Костомаров признался, что сложности бодрят его и дают силы

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Роман Костомаров

Российский фигурист и олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров во время пресс-завтрака международного полумарафона «Забег.РФ» рассказал, что продолжает тренировки и работу. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сегодня занятия спортом даются ему сложнее, но это, наоборот, вдохновляет и бодрит.

Я по-прежнему не сдаюсь. Я по-прежнему стараюсь работать, тренироваться. Пусть это дается гораздо сложнее, чем было раньше, но, во всяком случае, меня это вдохновляет, меня это бодрит и какие-то силы дает, чтобы двигаться дальше. Каждый день понемножку преодолевая себя, ты становишься лучше и лучше, поэтому это для любого человека, наверное, закалка, выносливость. Это только полезные факторы, скажем так, — сказал Костомаров.

Фигурист также отметил, что бег — «фундамент» любого вида спорта, поэтому без этой дисциплины не обойтись нигде. Он уточнил, что, возможно, через год сам примет участие в забеге.

Ранее Костомаров признался, что без протезов чувствует себя как таракан на спине, который не может перевернуться. По словам спортсмена, такие ощущения у него возникают каждое утро. При этом фигурист отметил, что после определенного времени на ногах он снова начинает чувствовать себя полноценным человеком.

Супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина до этого рассказала, что она запрещала себе думать о будущем, когда ее муж оказался на грани жизни и смерти. Она призналась, что смогла сохранять свое состояние в кризисный момент благодаря умению отказываться от негативных прогнозов.