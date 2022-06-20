«Я бы завершил карьеру»: польский фигурист об отстранении россиян Выступающий за Польшу фигурист Самойлов затруднился дать совет отстраненным от международных турниров россиянам

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Владимир Самойлов

Фигурист Владимир Самойлов, выступающий за сборную Польши, высказался об отстранении россиян от международных турниров, сообщает «Спорт-Экспресс». Он назвал ситуацию очень сложной и затруднился дать совет спортсменам.

Я честно не знаю, что делать ребятам. 150 раз бы подумал, стоит ли менять сборную. Вот я склоняюсь, что в данной ситуации завершил бы карьеру. 23 года все-таки. И зная заранее, что переход придется оформлять два года, — заявил Самойлов.

По мнению спортсмена, в следующем сезоне россияне точно не выступят на международных соревнованиях. Он также предположил, что отстранение может затянуться.

17 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о возможной отмене санкций в отношении представителей страны. Он не исключил, что ограничения снимут до начала следующего сезона.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.