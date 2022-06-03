WBA признала россиянина Бивола лучшим боксером мая

Фото: MatchroomBoxing/ twitter.com/Global Look Press

Сергей Бивол (в центре)

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выбрала лучшего спортсмена по итогам мая. Им стал россиянин Дмитрий Бивол, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Чемпион доказал, почему он так долго правил в этой категории и доминировал над Саулем Альваресом. Бивол использовал свои комбинации, контрудары и защиту, чтобы свести на нет старания своего соперника и защитить 11-й раз свой пояс, — говорится в сообщении.

Бой Бивола и Альвареса прошел 8 мая и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Спортсмен защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелой весовой категории.

Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Еще две встречи мексиканец свел вничью.