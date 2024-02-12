WADA закрыло 409 допинговых дел против россиян из базы Родченкова ARD: WADA закрыла без обвинений 409 допинг-дел против российских спортсменов

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Григорий Родченков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закрыло 409 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании доноса экс-главы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) Григория Родченкова, сообщает ARD со ссылкой на конфиденциальный отчет организации. В документе уточняется, что их прекратили без вынесения обвинительных вердиктов.

На настоящий момент зарегистрированы 834 возможных случая нарушения. Еще по 145 случаям расследование продолжается, по 282 приняты решения о санкциях.

Данные LIMS содержат результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2017 году копию этой базы Родченков передал WADA. В отношении него в России возбудили несколько уголовных дел, он, свою очередь, сбежал из страны.

Тогда же газета The New York Times опубликовала расследование, базировавшееся на сведениях от Родченкова. В нем говорилось, что Россия перед Олимпиадой-2014 разработала целую допинговую программу с участием десятков спортсменов. Они якобы употребляли смесь из анаболических стероидов, запивая ее алкоголем. Кроме этого, были осуществлены манипуляции почти с сотней допинг-проб российских атлетов. Сам Родченков признался, что в рамках программы он принял участие в подмене порядка 100 проб российских спортсменов. Позднее экс-глава лаборатории написал книгу о допинге в России «Допинг. Запрещенные страницы».