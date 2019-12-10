https://static.news.ru/photo/16d81b0c-1be7-11ea-8448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) собирается инициировать ужесточение санкций против России и добиться запрета для спортсменов из РФ участвовать в состязаниях даже в нейтральном статусе.

Соответствующее обращение WADA планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS), если члены комитета придут 11 декабря к консенсусу при обсуждении этого вопроса. Такие меры агентство считает разумными в связи с тем, что, по мнению авторов инициативы, в случае выигрыша РФ апелляции в CAS российские спортсмены продолжат заниматься «манипуляциями с допинг-пробами», передаёт Telegraph.

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что вопрос участия российских спортсменов с допинговым прошлым в чемпионатах мира и Олимпийских играх требует дополнительного обсуждения.