Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выплатит $500 тысяч игроку в крикет из Шри-Ланки Кусалу Перере в качестве компенсации за ошибочное обвинение в употреблении допинга.
В эту сумму входят судебные издержки, которые Перера и Федерация крикета Шри-Ланки понесли в ходе разбирательства, сообщает Island Cricket.
Спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил в декабре 2015 года. Позднее Перера сдал повторный тест в парижской лаборатории, который не подтвердил использование запрещённых препаратов. Обвинения были сняты в мае 2016 года.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию, которая была наложена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на американца Джарриона Лоусона из-за положительного теста на допинг, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен