https://static.news.ru/photo/f86bd302-6222-11ea-962a-fa163e074e61_660.jpg Кусал Перера Фото: Tharaka Basnayaka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выплатит $500 тысяч игроку в крикет из Шри-Ланки Кусалу Перере в качестве компенсации за ошибочное обвинение в употреблении допинга.

В эту сумму входят судебные издержки, которые Перера и Федерация крикета Шри-Ланки понесли в ходе разбирательства, сообщает Island Cricket.

Спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил в декабре 2015 года. Позднее Перера сдал повторный тест в парижской лаборатории, который не подтвердил использование запрещённых препаратов. Обвинения были сняты в мае 2016 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию, которая была наложена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на американца Джарриона Лоусона из-за положительного теста на допинг, писал ранее NEWS.ru.